مصلون يوقفون امرأة هددت بتفجير كنيسة في كاليفورنيا

أوقفت الشرطة الأمريكية امرأة دخلت إلى كنيسة في مدينة سان دييجو بولاية كاليفورنيا، وهي تلوح بمسدس وهددت بتفجير الكنيسة.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف سان دييجو"، تمكن رواد كنيسة تسيدكينو في مجتمع كليرمونت، الأحد، من توقيف امرأة كانت تحمل مسدساً وطفلاً، هددت بتفجير الكنيسة خلال قداس عيد الفصح.

وقالت الصحيفة إن رواد الكنيسة نجحوا في انتزاع السلاح من المرأة التي كان معها طفل عمره 10 أشهر في ذلك الوقت، ولم يصب أحد بأذى، رغم أنها في إحدى اللحظات وجهت البندقية إلى الطفل.

وقال الضابط روبرت هوكينز: "تمكن رواد الكنيسة من إخضاعها وإبعاد البندقية عنها. وصلت الشرطة بعد لحظات وتمكنت من اقتيادها إلى الحجز"، دون الإشارة إلى دوافع المرأة.

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وأشارت إلى أن شرطة المدينة وصلت إلى الكنيسة بعد دقيقتين من تلقيها اتصالا بشأن ما حدث، واعتقلت المرأة، حسب بيان.

وأضاف هوكينز أن الشرطة كانت تعتني بالطفل وأن المرأة التي تم التعرف عليها باسم آنا كونكي، (31 عاماً)، نُقلت إلى سجن مقاطعة سان دييغو.

وأشار إلى أن المشتبه بها لديها أيضاً ابنة تبلغ من العمر 5 سنوات، تم تحديد موقعها بعد متابعة التحقيق، وتبين أنها كانت بأمان ولم تصب بأذى.

وقال الملازم في شرطة سان دييجو شون تاكوشي: "احتجز الطفلان في الحجز الوقائي وسيتم تقييمهما من قبل خدمات رعاية الطفل. سيتم حجز المشتبه بها في السجن بتهم جنائية تشمل توجيه تهديدات جنائية والتلويح بمسدس بطريقة تهديدية".

يأتي ذلك، في وقت كثفت فيه الشرطة ورجال الأمن دورياتهم في دور العبادة المحلية بعد التفجيرات الانتحارية، التي وقعت الأحد في سريلانكا وأسفرت عن مقتل أكثر من 290 شخصا، وإصابة المئات.