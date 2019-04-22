الان تتابع الحكومة السريلانكية: جماعة التوحيد تقف وراء اعتداءات أحد الفصح والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كولومبو - الخليج 365: تعتقد الحكومة السريلانكية أن جماعة إسلامية محلية هي “جماعة التوحيد الوطنية” تقف وراء اعتداءات أحد الفصح الدامية التي أوقعت قرابة 300 شخصا، وفق المتحدث الحكومي راجيثا سياراتني الاثنين. وأضف سياراتني وهو أيضا وزير في الحكومة أن الحكومة تحقق فيما إذا كان للمجموعة “دعم دولي”. وبحسب وثائق اطلعت عليها وكالة فرانس برس فإن قائد الشرطة السريلانكية أصدر في 11 نيسان/أبريل تحذيرا جاء فيه إن “وكالة استخبارات أجنبية” أفادت بأن جماعة التوحيد الوطنية تخطط لشن هجمات على كنائس وعلى ومفوضية الهند العليا في كولومبو.

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