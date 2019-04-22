انزلاق التربة كشف عن فالق جيولوجي في بلدة الرام

افادت معلومات صحافية بأن "غزارة ​الأمطار​ والمتساقطات أدت إلى انزلاق الردميات الجوفية في فالق يمتد ضمن سهول بلدة الرام البقاعية، ما أظهر هوة تغور في أعماق الأرض إلى مسافة تزيد عن 150 مترا، اكتشفها أحد ​المزارعين​ بالصدفة، على مسافة قريبة من فالق ​اليمونة​ الطولي، الممتد من المنقلب الشرقي لسلسلة جبال ​لبنان​ الغربية، نحو ​مدينة بعلبك​".

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