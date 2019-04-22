نفى التونسي فوزي البنزرتي، مدرب فريق الوداد الرياضي، أن يكون تلقى عرضاً من الأهلي المصري، عكس التقارير التي تم تداولها خلال أسبوع الديربي الأخير أمام الغريم التقليدي الرجاء.
واستغل فوزي البنزرتي حضور الإعلام الوازن لتغطية أحداث الديربي رقم 126، من أجل توضيح موقفه، وإنهاء الجدل الذي أثير حول مستقبله مع “الأحمر والأبيض”، بعد أخبار رغبة الأهلي في التعاقد معه.
وكانت الجماهير الودادية متخوفة من تكرار سيناريو السنة الماضية، بعد أن قبل البنزرتي عرض تدريب منتخب بلاده التونسي، وسط المنافسات الإفريقية التي كان الوداد ينافس بها، قبل أن ينهي “شيخ المدربين” الجدل نهائياً حول تلقيه عرضاً من الأهلي.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد الديربي..البنزرتي يكشف حقيقة عرض الأهلي! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.