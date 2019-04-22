بعد الديربي..البنزرتي يكشف حقيقة عرض الأهلي!

نفى التونسي فوزي البنزرتي، مدرب فريق الوداد الرياضي، أن يكون تلقى عرضاً من الأهلي المصري، عكس التقارير التي تم تداولها خلال أسبوع الديربي الأخير أمام الغريم التقليدي الرجاء.

واستغل فوزي البنزرتي حضور الإعلام الوازن لتغطية أحداث الديربي رقم 126، من أجل توضيح موقفه، وإنهاء الجدل الذي أثير حول مستقبله مع “الأحمر والأبيض”، بعد أخبار رغبة الأهلي في التعاقد معه.

وكانت الجماهير الودادية متخوفة من تكرار سيناريو السنة الماضية، بعد أن قبل البنزرتي عرض تدريب منتخب بلاده التونسي، وسط المنافسات الإفريقية التي كان الوداد ينافس بها، قبل أن ينهي “شيخ المدربين” الجدل نهائياً حول تلقيه عرضاً من الأهلي.