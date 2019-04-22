مؤثر.. إسماعيل شاب مصاب بسرطان يتبرع بأعضائه بعد الوفاة

أعلن إسماعيل سلطان حميش، وهو شاب مغربي مصاب بمرض سرطان من نوع نادر، عن تبرعه بأعضائه بعد الوفاة لأغراض علاجية.

وقال إسماعيل، والذي يتابعه آلاف بحسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن “الأعمار بيد الله، ليست نيتي أن يكون السرطان سبب وفاتي، إنما أجل الله لي محدود”،

وأضاف في تدوينة مطولة له، “كانت من بين أمنياتي أن أتقدم بطلبي هذا للتبرع بجميع أعضائي بعد الوفاة لغرض علاجي، وها هو يتحقق اليوم”.

وتابع ” طيلة مساري العلاجي لاحظت حالات عدة تدمي القلوب، منهم من يتوسل لنجدة نفس من الموت تحتاج جزءا من أعضاء الجسم لإنقاذ حياتهم، ومنهم ذوي حالات مادية ضعيفة ومستعصية..هنا إقتنعت أشد الإقتناع أن أناس في أمس الحاجة لهذه المبادرة …”.

ويشار إلى أن صفحة إسماعيل يتابعها الآلاف من الأشخاص الذين يعتبرونه مصدر إلهام، بفضل شجاعته وتفاؤله في معركته ضد السرطان، رغم صغر سنه؛ حيث لا يتجاوز عمره 20 سنة.