شرطة سريلانكا تعثر على 87 متفجرا في محطة للحافلات قرب العاصمة

الخليج 365/ بغدادأعلن متحدث باسم شرطة سريلانكا اليوم الاثنين إنه تم العثور على 87 جهاز تفجير قنابل في موقف الحافلات الرئيسي بمدينة كولومبو.

ونقل موقع "أدا ديرانا" السريلانكي عن متحدث الشرطة قوله:"الشرطة عثرت على 87 جهازا لتفجير القنابل في موقف باستيان مواتاه الخاص، في بيتاه".

ووفقا له تقوم قوات الأمن بعمليات تفتيش في جميع أنحاء المدينة للعثور على من يقف وراء الهجمات التي طالت الكنائس والفنادق راح ضحيتها 290 شخصا وأصيب أكثر من 500 شخصا.



ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم.