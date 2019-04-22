الخليج 365/ بغداد
أفاد المركز الأوروبي لرصد الزلازل، اليوم الإثنين، عن وقوع زلزال بقوة 6.3 ريختر في منطقة لوزون شمال غربي مانيلا في الفليبين.
واستمرت الهزة بحسب شهادات المواطنين لمدة 20 ثانية، ولم يعلن عن حصول أي إصابات حتى الساعة.
أفاد المركز الأوروبي لرصد الزلازل، اليوم الإثنين، عن وقوع زلزال بقوة 6.3 ريختر في منطقة لوزون شمال غربي مانيلا في الفليبين.
وبحسب المرصد فقد وقع الزلزال في الساعة 17:11 بالتوقيت المحلي على مسافة 65 كلم شمال غربي العاصمة مانيلا.
واستمرت الهزة بحسب شهادات المواطنين لمدة 20 ثانية، ولم يعلن عن حصول أي إصابات حتى الساعة.
كانت هذه تفاصيل خبر زلزال عنيف يضرب العاصمة الفلبينية مانيلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.