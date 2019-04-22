زلزال عنيف يضرب العاصمة الفلبينية مانيلا

الخليج 365/ بغدادأفاد المركز الأوروبي لرصد الزلازل، اليوم الإثنين، عن وقوع زلزال بقوة 6.3 ريختر في منطقة لوزون شمال غربي مانيلا في الفليبين.

وبحسب المرصد فقد وقع الزلزال في الساعة 17:11 بالتوقيت المحلي على مسافة 65 كلم شمال غربي العاصمة مانيلا.

واستمرت الهزة بحسب شهادات المواطنين لمدة 20 ثانية، ولم يعلن عن حصول أي إصابات حتى الساعة.

