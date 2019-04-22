اليوم السابع
أكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، أن نتائج المصريين فى استراليا ونيوزيلندا، تم إرسالها للهيئة الوطنية للانتخابات، بعد انتهاء عملية التصويت.
وأضافت وزيرة الهجرة فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الدول العربية وعدد كبير من الدول الأوروبية لازالت أعمال الاستفتاء فيها مستمرة لليوم الثالث، وبدأ منذ قليل ثالث أيام الاستفتاء بالولايات المتحدة.
وأشارت وزيرة الهجرة إلى أن غرفة عمليات الوزراة منعقدة ومستمرة على مدار الساعة لمتابعة استفتاء المصريين فى الخارج حتى أخر دولة وهى...
كانت هذه تفاصيل خبر وزيرة الهجرة: أمريكا آخر دولة ينتهى بها التصويت.. والمصريين بالخارج رسموا ملحمة وطنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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