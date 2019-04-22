شعبة المعلومات تطارد عصابة سرقة سيارات في الشمال وتوقف اثنين من أفرادها

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ في بيان أنه "فجر 16/4/2019 أقدم مجهولون على سرقة سيارتي فان نوع هيونداي، لون أبيض، من محلتي ​بدارو​ وسامي الصلح في ​بيروت​. بنتيجة المتابعة الميدانية والفورية، التي قامت بها ​شعبة المعلومات​، توافرت معلومات عن قيام عصابة اللصوص بنقل السيارتين المذكورتين من بيروت الى الشمال تمهيدا لنقلها الى ​البقاع​"، موضحة أنه "على أثر ذلك تم تكليف قطعات الشعبة في الشمال بتكثيف الدوريات على المسالك المحتمل استخدامها من قِبل المشتبه بهم، وجرى نصب كمائن عدّة بهدف توقيف الفاعلين وضبط السيارتين".

ولفتت المديرية الى أنه "خلال فترة ثلاث ساعات من حصول السرقة، وبنتيجة عمليات الرصد والمراقبة، تم تحديد مكان تواجد السيارتين المسروقتين في بلدتي مشمش وفنيدق، حيث قامت قوة من الشعبة بمطاردتها، وتمكنت من توقيف اثنين من افراد العصابة كانا على متنها، وهما: م. أ. (مواليد عام 1994 سوري) ي. أ. (مواليد عام 1997، سوري) بالتحقيق معهما اعترفا أنهما من أفراد عصابة سرقة سيارات، وانهما نفذا ​عملية سرقة​ السيارتين المذكورتين، كما اعترفا بتنفيذ /6/ عمليات سرقة سيارت نوع هيونداي توكسون وسانتا في من مناطق: ​البربير​، جسر الباشا، المدينة الرياضية، الدكوانة، ضبيه والميناء، إضافةً الى محاولة ​سرقة سيارة​ هيونداي توكسون في ضبيه. كما اعترف الأول بأن السيارات المسروقة يتم نقلها الى بلدة القصر في البقاع ويقومون بركنها داخل مرآب ليصار إلى نقلها، في اليوم التالي، إلى داخل الأراضي السورية، وأنّه يتقاضى مبلغ الف دولار أميركي عن كل سيارة يسرقها. تم تسليم السيارتين إلى مالكيها، وأجري المقتضى القانوني بحق الموقوفَين، وأودعا المرجع المختص، بناء على إشارة القضاء، والعمل جارٍ لتوقيف باقي المتورطين".