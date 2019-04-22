رهط: اتهام شاب بإتلاف محاصيل زراعية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قدمت النيابة العامة إلى محكمة الصلح في مدينة بئر السبع أمس، الأحد، لائحة اتهام ضد شاب (28 عاما) من مدينة رهط بالنقب، نسبت إليه تهم رش نحو 165 دونما مزروعة بالخضار بمبيدات ومواد سامة، ما تسبب بأضرار قدرت قيمتها بأكثر من 2.5 مليون شيقل لخمسة مزارعين من بلدة "عامي عوز"، وأضرار غير مباشرة قدرت بعشرات ملايين الشواقل بسبب تأثير المواد السامة على الأرض.

ويستدل من لائحة الاتهام أن قوات من الشرطة و"حرس الحدود" باشرت التحقيقات السرية منذ شهر آذار/ مارس الماضي بعد خلاف بين مجموعة مزارعين على خلفية تقسيم الأراضي في بلدة "عامي عوز"، وقام المتهم برفقة شخص آخر بتاريخ 28.02.2019 بشراء مبيدات من مدينة "نتيفوت" بهدف إتلاف المحاصيل الزراعية، وفي نفس الليلة وصل المتهم وشخص آخر إلى "عامي عوز" وقام بسكب المبيدات في حاويات موصولة مع الأراضي التابعة للمزارع الذي اختلف معه وأراض أخرى من أجل إثارة الشكوك وإخفاء الأدلة ما أدى إلى أضرار كبيرة".

وجاء أيضا أن عملية التسميم ألحقت أضرارا كبيرة لـ122 دونما من البندورة و40 دونما من الكوسا ودونما ونصف من الباذنجان إضافة إلى أضرار أخرى قد تمنع نمو المحاصيل في الأرض لعدة أعوام حتى يتم تنظيفها من المبيدات.

يذكر أن الشرطة نفذت عددا من الاعتقالات، ومن بين المعتقلين المتهم الذي تم اعتقاله بتاريخ 11.4.2019، كما تم اعتقال شقيقه بتاريخ 14.4.2019 في منطقة كيبوتس "مغين".