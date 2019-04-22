سريلانكا تحظر التجول مجددا حتى الثلاثاء غداة "المجزرة"

أعلنت الحكومة السريلانكية، فرض حظر التجول مجددا، ليل الإثنين الثلاثاء، غداة سلسلة تفجيرات استهدفت كنائس وفنادق وأسفرت عن مقتل 290 شخصا على الأقل في الجزيرة الواقعة جنوب آسيا.

وقال مكتب الإعلام في الحكومة إن منع التجول سيدخل حيز التنفيذ من الساعة 20:00 الإثنين إلى الساعة 04:00 الثلاثاء بالتوقيت المحلي، أي (14:30 إلى 22:30) بتوقيت جرينتش.

وحذرت الخارجية الأمريكية، اليوم، من وجود عناصر إرهابية لا تزال تخطط لتنفيذ هجمات جديدة "محتملة" في سريلانكا.

ويرتبط تحذير واشنطن بسفر الأمريكيين؛ حيث قد يهاجم إرهابيون مناطق سياحية ووسائل نقل ومراكز تجارية دون سابق إنذار.





وأعلنت الحكومة السريلانكية فرض حظر تجوال مؤقت بأثر فوري، وحجب مواقع التواصل الاجتماعي الرئيسية وخدمات التراسل، الأحد، على خلفية سلسلة الهجمات التي هزت البلاد.

وارتفعت أعداد ضحايا سلسلة التفجيرات التي ضربت الكنائس والفنادق في البلاد إلى 290 قتيلا ونحو 500 جريح، بحسب ما أكده متحدث باسم الشرطة السريلانكية.

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وأهابت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، الأحد، بمواطنيها تأجيل السفر إلى سريلانكا في الوقت الحاضر بسبب الأوضاع الراهنة هناك.

وتمكنت الشرطة السريلانكية، فجر الإثنين، من تفكيك عبوة ناسفة يدوية الصنع تم العثور عليها في وقت متأخر من ليل الأحد، قرب مطار كولومبو الدولي.

كانت سلسلة تفجيرات ضربت 4 كنائس و3 فنادق فاخرة بالعاصمة كولومبو في عيد القيامة؛ ما أسفر عن سقوط مئات القتلى والمصابين في حدث لم تشهد البلاد مثيلا له منذ انتهاء الحرب الأهلية قبل 10 أعوام.





وشددت السلطات من إجراءاتها عقب الانفجارات، وندد رئيس الوزراء رانيل ويكريسيمينجي بما وصفه بـ"الهجمات الجبانة"، داعيا إلى عقد اجتماع لمجلس الأمن الوطني في بلاده، في وقت لاحق، أمس الأحد.

وأعادت التفجيرات الـ8 في العاصمة كولومبو في عيد القيامة، اليوم الأحد، للأذهان الأحداث العنيفة التي وقعت نتيجة اشتباكات بين متطرفين من الغالبية البوذية والأقلية المسلمة في بلدة جينثوتا الساحلية بجنوب سريلانكا، نوفمبر/تشرين الثاني 2017.

ويشكل البوذيون نحو 70% من السكان في سريلانكا البالغ عددهم 21 مليون نسمة، بينما يشكل الهندوس 12%، ثم المسلمون نحو 10% فقط، وأخيرا المسيحيون 7%.