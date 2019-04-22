الان تتابع المجلس العسكري السوداني يحذر من غلق الطرق والسيطرة على حركة المواطنين والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعتين - 10:57 ص, 22 أبريل 2019 م التعليقات: 0 تسييير حركة القطارات والنقل الخرطوم- الخليج 365: حذر المجلس العسكري في السودان اليوم الاثنين من غلق الطرق والسيطرة على حركة المواطنين. وطالب المجلس في بيان الجميع بالعمل فوراً على فتح الطرق وقال: يتم فورا فتح الممرات والطرق والمعابر لتسييير حركة القطارات والنقل بالعاصمة والولايات.

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