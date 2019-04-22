المجلس العالمي للتسامح والسلام يدين تفجيرات سريلانكا

أدان أحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام الانفجارات التي استهدفت 3 كنائس و3 فنادق في العاصمة السريلانكية كولومبو ومدن مجاورة أخرى، بالتزامن مع الاحتفال بقداس الفصح، والتي أدت الى مقتل ١٩٠ شخصا حتى الأن وإصابة العشرات.

وقال الجروان أن مثل هذه العمليات الارهابية والتي تستهدف دور العبادة و تأتي بالتزامن مع احتفال المسيحيين بعيد الفصح، تهدف الى زرع نار الفتنة والطائفية بين الاديان وهي من أبشع صور الارهاب الذي يعمل المجلس العالمي للتسامح والسلام لمحاربته ونشر قيم للتسامح والعيش المشترك تجنبا لمثل هذه الاحداث التي يأسى لها الجميع.

وتوجه رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام بالتعازي لأسر الضحايا و للشعب والقيادة والحكومة السيرلانكية في ضحايا هذه الحوادث الارهابية المؤسفة، متمنياً الشفاء العاجل لكافة المصابين، مشيراً الى أن سيرلانكا عضو ممثل وفعال في البرلمان الدولي للتسامح والسلام.

وقال رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام في بيان له اليوم اننا نعمل مع شركائنا في العالم أجمع من اجل محاربة مثل هذه الاعمال الاجرامية المشينة وبهدف نشر وغرس قيم التسامح والسلام حول العالم، بما يجنب الانسانية مثل هذه الاحداث الدامية ويبني لمستقبل اكثر امنا وسلاماً.