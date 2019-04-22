جمالي: الإرهاب لا يفرق بين الأديان والطوائف والأوطان

دانت عضو كتلة "المستقبل" النائب ​ديما جمالي​ "الهجمات الإجرامية التي طالت ​سريلانكا​"، واكدت في تصريح لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن "​الإرهاب​ لا يفرق بين الأديان و​الطوائف​ والأوطان، نترحم على أرواح الضحايا الأبرياء ونتمنى للمصابين الشفاء العاجل".

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