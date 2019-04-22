طائرة روسية تحلق في سماء أمريكا برحلة مراقبة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رحلة مراقبة روسية فوق الأراضي الأمريكية - أرشيفية
أعلنت روسيا، الإثنين، قيام مجموعة من مراقبيها العسكريين برحلة مراقبة فوق الأراضي الأمريكية، بموجب اتفاقية "الأجواء المفتوحة".
ونقلت وكالة سبوتنيك عن صحيفة "كراسنايا زفيزدا" (تابعة للقوات المسلحة) الرسمية في روسيا، أن رحلة الطائرة الروسية "TU-214ON" ستنفذ ضمن المعاهدة الدولية للأجواء المفتوحة.
وأوضحت أن الطائرة ستبدأ رحلتها من مطار "روز كرانس" في الولايات المتحدة، وستصل المسافة القصوى للطيران إلى 4800 كيلومتر (2982 ميلا).
وأضافت أنه جرى تنسيق مسار الرحلة (في الفترة من 22 إلى 27 أبريل/نيسان الجاري) مع الولايات المتحدة، وسيراقب الخبراء على متن الطائرة الروسية استخدام معدات المراقبة والامتثال لأحكام المعاهدة.
يذكر أن اتفاقية السماء المفتوحة، تم إقرارها في عام 1992 في العاصمة الفنلندية هلسنكي، من قبل 27 دولة من الدول الأعضاء في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التفاهم والثقة المتبادلة، وتضم 34 دولة، ووقعت عليها روسيا 26 مايو/أيار عام 2001.
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