لتجاهلها الاتفاقيات.. ناقلات أمريكة تُطالب بمحاسبة قطر

دعت كل من «أمريكان إيرلاينز» و«دلتا» و«يونايتد»، في رسالة مشتركة، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تفعيل الاتفاقيات التجارية التي تدعم العاملين بشركات الطيران الأمريكية، مشيرين إلى أن المبادئ التجارية تدعم حماية العمال الأمريكيين ضد مخالفة الحكومات الأجنبية لاتفاقياتها الموقعة مع الحكومة الأمريكية.

وجاء في الرسالة أن العمال الأمريكيين يعتمدون على إدارة الرئيس ترامب للتصرف حيال هذا الأمر، مشيرة إلى أنه وفي عام 2018، توصلت كل من الولايات المتحدة وقطر إلى اتفاق يقضي بإنهاء خرق الأخيرة لاتفاقية الأجواء المفتوحة، ولكن قطر لم تمتثل لبنود تلك الاتفاقية وفقا لما جاء في الرسالة التي وقعها المديرون التنفيذيون للشركات الأمريكية ال3.

وأكدت الرسالة التي نشرها موقع «بوليتيكو» أن قطر تجاهلت الاتفاقية التي وقعتها مع الإدارة الأمريكية في يناير من العام الماضي وخالفتها من خلال تقديم دعم مالي حكومي كبير لناقلتها الوطنية، إضافة إلى تسيير رحلات جديدة إلى الولايات المتحدة من خلال شركة «إير إيطاليا» التي تمتلك الشركة القطرية جزءا منها، مشيرة إلى أن الناقلة الإيطالية كانت متعثرة حتى ضخت فيها الخطوط القطرية ملايين الدولارات، وذلك بهدف الالتفاف على الاتفاقية الموقعة وتوسيع حجم أعمالها في السوق الأمريكية.

وقامت الخطوط القطرية خلال الأيام الماضية باستخدام الشركة الإيطالية لتسيير خطوط جديدة إلى لوس أنجلوس وسان فرانسيسكو، علاوة على أنها أضافت رحلة جديدة إلى مدينة ميامي، وهي خطوات تقوض من أنشطة الناقلات الأمريكية. ودعت الناقلات الأمريكية في رسالتها، الرئيس الأمريكي إلى محاسبة قطر على مخالفاتها للاتفاقية الموقعة مع الولايات المتحدة، مؤكدة دور الإدارة في تطبيق مبادئ تجارية منصفة، وحماية أكثر من 1.2 مليون عامل أمريكي في القطاع.