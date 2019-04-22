منظمة الصحة: ارتفاع ضحايا المعارك بليبيا إلى 254 قتيلا و1228 جريحا

أكدت منظمة الصحة العالمية ارتفاع ضحايا المعارك بالعاصمة الليبية إلى 254 قتيلا و1228 جريحا.

وتشهد العاصمة طرابلس، منذ أيام، مواجهات عنيفة بين قوات الجيش الوطني وعناصر الوفاق على تخوم طرابلس.

ويوم أمس، قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، المسماري، إن قوات الجيش تخوض معارك طاحنة مع الإرهابيين على أطراف طرابلس.

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وأضاف المسماري، أن الجيش الوطني دمّر عشرات الأهداف للميليشيات في أطراف طرابلس بدعم من الطيران.

وتابع ناطق الجيش الليبي: قواتنا دحرت العدو في منطقة العزيزية.

وأكد المسماري أن الميليشيات تخزن السلاح والمعدات العسكرية في المناطق السكانية بـطرابلس.