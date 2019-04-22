تعليمات جديدة.. ماذا فعل كامل الوزير في محطة مصر ثاني أيام الاستفتاء؟

مصراوي - كتب- أسامة عبدالكريم:

تفقد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، محطة مصر برمسيس للمرة الثانية خلال 24 ساعة، أمس الأحد؛ لمتابعة مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، وعملية التصويت على التعديلات الدستورية باللجنة الرئيسية بالمحطة، وتقديم التسهيلات للركاب.

بدأت الجولة بزيارة الساحة الخارجية للمحطة والمتواجد بها اللجنة الرئيسية للتصويت على التعديلات الدستورية، حيث التقى عددًا من المواطنين، وأكد لهم أن المشاركة في هذا الاستفتاء "واجب وطني" من أجل مستقبل أفضل لجميع الأجيال.

وتفقد الوزير الصالة...