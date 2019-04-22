مصراوي - كتب- أسامة عبدالكريم:
تفقد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، محطة مصر برمسيس للمرة الثانية خلال 24 ساعة، أمس الأحد؛ لمتابعة مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، وعملية التصويت على التعديلات الدستورية باللجنة الرئيسية بالمحطة، وتقديم التسهيلات للركاب.
بدأت الجولة بزيارة الساحة الخارجية للمحطة والمتواجد بها اللجنة الرئيسية للتصويت على التعديلات الدستورية، حيث التقى عددًا من المواطنين، وأكد لهم أن المشاركة في هذا الاستفتاء "واجب وطني" من أجل مستقبل أفضل لجميع الأجيال.
وتفقد الوزير الصالة...
كانت هذه تفاصيل خبر تعليمات جديدة.. ماذا فعل كامل الوزير في محطة مصر ثاني أيام الاستفتاء؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.