مصادر الأنباء استبعدت أن يكون الحريري هو المقصود بكلام عون من بكركي

استبعدت مصادر صحيفة "الأنباء" الكويتية أن يكون المقصود بكلام رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ من بكركي هو رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ لسبب موضوعي، وهو أن مشروع ​الموازنة​ لم يصل الى مجلس الوزراء بعد، ولا حتى الى اللجان النيابية، وانه لا يزال قيد الإعداد لدى وزير المال ​علي حسن خليل​ المحسوب على رئيس المجلس النيابي نبيه بري.

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