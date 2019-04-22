جورج عون: مياه عين الدلبة نظيفة وعلى المواطنين الاشتراك بها

أكد رئيس ​بلدية الحدث​ ​جورج عون​ في حديث تلفزيوني أن "مياه عين الدلبة نظيفة وعلى المواطنين الاشتراك بها". وكشف عون أن "البلدية ستتابع مسألة ​تلوث المياه​ بالمواد النفطية".

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