أ.ف.ب: ميدفيديف يرى فرصة لعلاقات أفضل مع الرئيس الأوكراني الجديد

أفادت وكالة ​الصحافة​ الفرنسية أن رئيس الوزراء الروسي ​دميتري ميدفيديف​ يرى فرصة لعلاقات أفضل مع الرئيس الأوكراني الجديد ​فلاديمير زيلينسكي​​.

يذكر أن زيلينسكي​ حصل على نسبة 73.7 بالمئة من الأصوات مقابل حصول المرشح الرئاسي ​بيترو بوروشينكو​ على نسبة 26.3 بالمئة من الأصوات في الإنتخابات الرئاسية.

وقد اعترف بوروشينكو​، بـ"هزيمته في ​السباق الرئاسي​ أمام منافسه​"، متعهداً بـ"ألا ينسحب من ​السياسة​ قريبا"، داعيا أنصاره لعدم الاستسلام، مشيراً إلى أنه "ستكون هناك معارضة قوية جدا في ​أوكرانيا​ خلال الفترة المقبلة".

بدوره أكد زيلينسكي أنخ لن يحبط أبدا الشعب الأوكراني، مشيراً إلى "اننا فعلناها سوية ولن يكون هناك أي غرور وأود أن أعرب عن مجرد الشكر لوالدي على دعمهما لي، ولزوجتي على قوتها وصمودها، شكرا لكل العسكريين والمتطوعين الذي يحمون ​أوكرانيا​ وللأوكرانيين الذين أيدوني، كما أشكر هؤلاء الذين قاموا بخيار آخر وأعد بأنني لن أخيبكم أبدا".