شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة الصحة: ارتفاع ضحايا المعارك بليبيا إلى 254 قتيلا و1228 جريحا والان مع التفاصيل
أكدت منظمة الصحة العالمية ارتفاع ضحايا المعارك بالعاصمة الليبية إلى 254 قتيلا و1228 جريحا.
وتشهد العاصمة طرابلس، منذ أيام، مواجهات عنيفة بين قوات الجيش الوطني وعناصر الوفاق على تخوم طرابلس.
ويوم أمس، قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، المسماري، إن قوات الجيش تخوض معارك طاحنة مع الإرهابيين على أطراف طرابلس.
وأضاف المسماري، أن الجيش الوطني دمّر عشرات الأهداف للميليشيات في أطراف طرابلس بدعم من الطيران.
وتابع ناطق الجيش الليبي: قواتنا دحرت العدو في منطقة العزيزية.
وأكد المسماري أن الميليشيات تخزن السلاح والمعدات العسكرية في المناطق السكانية بـطرابلس.
كانت هذه تفاصيل خبر منظمة الصحة: ارتفاع ضحايا المعارك بليبيا إلى 254 قتيلا و1228 جريحا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.