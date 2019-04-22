شكرا لقرائتكم خبر عن «واشنطن بوست»: أمريكا ستعلن إنهاء الاستثناءات من العقوبات على النفط الإيراني والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

ذكرت صحيفة واشنطن بوست يوم الأحد، إن الولايات المتحدة تتأهب كي تعلن اليوم الإثنين، ضرورة إنهاء كل مستوردي النفط الإيراني وارداتهم، بعد فترة وجيزة وإلا تعرضوا لعقوبات أمريكية.

وأعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات في نوفمبر على صادرات النفط الإيرانية بعد أن انسحب الرئيس دونالد ترامب من جانب واحد من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران وست دول كبرى.

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وتضغط واشنطن على إيران لتقليص برنامجها النووي والكف عن دعم متطرفين عبر الشرق الأوسط.

وإلى جانب العقوبات منحت واشنطن أيضاً استثناءات لثماني دول قلصت مشترياتها من النفط الإيراني، سامحة لها بشرائه دون أن تتعرض لعقوبات لمدة ستة أشهر أخرى.

وهذه الدول هي الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وتركيا وإيطاليا واليونان. ولكن جوش روجين الكاتب بصحيفة واشنطن بوست، قال نقلاً عن مسؤولين اثنين بوزارة الخارجية الأمريكية لم يكشف النقاب عنهما إن مايك بومبيو وزير الخارجية سيعلن يوم الإثنين “إنه اعتبارا من الثاني من مايو لن تمنح وزارة الخارجية بعد ذلك استثناءات من العقوبات لأي دولة تستورد حاليا النفط الخام الإيراني أو مشتقاته”.

ولم يتسن لرويترز التحقق من التقرير.