انتخابات أوكرانيا.. زيلينسكي "الممثل الكوميدي" رئيسا بفارق كبير

في نتيجة غير مسبوقة في تاريخ أوكرانيا الحديث، أعلنت لجنة الانتخابات المركزية عن تقدم المرشح بالانتخابات الرئاسية فلاديمير زيلينسكي على الرئيس الحالي بيترو بوروشينكو، بأكثر من 70% من الأصوات مقابل 25.27%، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية للبلاد، وذلك بعد فرز 90% من أصوات الناخبين الذين شاركوا في التصويت، الأحد، مشيرة إلى أن نسبة المشاركة بلغت نحو 60% من عدد الناخبين.

وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية أن انتخابات الرئاسة جرت بصورة عادية، واتسمت بروح من الديمقراطية والشفافية، دون انتهاكات كبيرة، وأشارت عضو اللجنة، ناتاليا بيرناتسكايا، إلى أن موظفي اللجنة لم يرصدوا أي انتهاكات جسيمة من شأنها أن تؤثر على نتائج إعراب الناخبين عن إرادتهم.

وأكد السكرتير الصحفي لوزارة الشؤون الداخلية أرتيم شيفتشينكو أن أكثر من ألف تقرير عن الانتهاكات التي وردت في الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا، وأنه قد تم رفع 12 قضية جنائية، في الوقت نفسه شددت الوزارة على أنه لا توجد انتهاكات تؤثر على نتيجة الانتخابات.

يذكر أن ما بين 7 و10 ملايين مواطن أوكراني لم يشاركوا في التصويت بسبب إغلاق مكاتب انتخابية على أراضي روسيا واستحالة إجراء الانتخابات على أراض غير خاضعة لسيطرة كييف في منطقة دونباس.





واتهم وزير الداخلية الأوكراني أرسن أفاكوف، روسيا بقيامها بهجمات إلكترونية خلال الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، وقال في اجتماع مع ممثلي المراقبين الأجانب، إنه في الأيام الثلاثة الأخيرة سجلت الوزارة رقما قياسيا من التقارير الخاطئة حول تشويه عمل منشآت الدولة، فضلا عن الهجمات على أنظمة الدولة مع "عناوين VPN" كالتي في الولايات المتحدة الأمريكية وهونج كونج والصين، ولكنها في الواقع من روسيا، مشيرا إلى أن وزارته نجحت في حرمان روسيا من الوصول إلى الأنظمة الإلكترونية.

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على الصعيد نفسه، تعهد المرشح للانتخابات الرئاسية الأوكرانية فلاديمير زيلينسكي، أنه لن يحبط أبدا الشعب، وقال في كلمة إثر إغلاق مراكز الاقتراع: "إننا فعلناها معا، ولن يكون هناك أي غرور، وأشكر الذين قاموا بخيار آخر، أعد بأنني لن أخيبكم أبدا".

وشدد زيلينسكي على أنه سيشن حربا إعلامية قوية جدا لإنهاء الحرب في دونباس، وقال موجها حديثه للصحفيين: "إننا سنحتاج إلى مساعدتكم، وهذا سيحدث في القريب العاجل، وسنبلغكم بخطة أعمالنا"، مشددا في الوقت نفسه على أنه سيعمل في أي حال من الأحوال في إطار صيغة نورماندي، ومواصلة عملية مينسك.. وتابع: "سنقوم بإعادة إطلاقها، وسنجري تعديلات في الكوادر، لكننا في كل الأحوال سنستمر بالالتزام بمسار مينسك.. نحن عازمون على المضي حتى النهاية من أجل تحقيق وقف إطلاق النار"، ومؤكدا في الوقت نفسه أن المهمة الأولى لإدارته ستكمن في إعادة كل المعتقلين والأسرى الأوكرانيين في الخارج إلى بلادهم .

ومن جانبه، أقر المرشح لانتخابات الرئاسة الأوكرانية، الرئيس الحالي بيترو بوروشينكو، بهزيمته في السباق الرئاسي أمام منافسه، وتعهد بألا ينسحب من السياسة قريبا داعيا أنصاره لعدم الاستسلام.

وقال بوروشينكو: "سأترك في الشهر المقبل منصب رئيس الدولة، هذا ما قرره الأوكرانيون، وأنا أقبل بقرارهم، لكنني أود التشديد بشكل صارم على أنني لن أنسحب من السياسة"، معربا عن استعداده للاتصال بزيلينسكي من أجل تهنئته بالفوز في الانتخابات، وإلى استعداده لتسليمه مقاليد السلطة، مشيرا إلى أن الانتخابات الرئاسية في بلاده جرت بطريقة نزيهة وشفافة وبالتوافق مع المعايير الدولية.

وتابعت روسيا باهتمام كبير نتائج الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، فقد عبر الكرملين عن أمله في عدم انتماء الرئيس الجديد إلى "حزب الحرب"، مشددا على أن موسكو وكييف بحاجة إلى علاقات مبنية على التفاهم والثقة المتبادلة، مؤكدا أن نتائج الانتخابات بينت سعي الشعب الأوكراني للتغيير.

من جانبه، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في حديث لقناة "زفيزدا" التلفزيونية الروسية: "إن الأهم أن يكون هناك وفاء بالعهود، وأن يكون لدى السلطة الجديدة أو القديمة احترام للقانون الدولي والتزامات أوكرانيا الدولية"، مشددا في الوقت نفسه على أن من بين هذه الالتزامات اتفاقات مينسك بشأن تسوية النزاع المسلح في منطقة دونباس (جنوب شرق أوكرانيا).