شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة تفجيرات أحد الفصح في سريلانكا إلى 290 قتيلاً والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أ ف ب (كولومبو)أعلنت الشرطة السريلانكية أنّ حصيلة التفجيرات التي استهدفت في أحد الفصح فنادق فخمة وكنائس في أنحاء مختلفة من البلاد ارتفعت اليوم (الإثنين) إلى 290 قتيلاً وأكثر من 500 جريح.
وقال مسؤول في الشرطة لوكالة فرانس برس طالباً عدم نشر اسمه إنّ "الحصيلة هي حوالى 290 قتيلاً و500 جريح".
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