بعد "يوم الرعب".. استنفار أمني في مطار العاصمة السريلانكية

قالت الشرطة السريلانكية، اليوم الاثنين، إنها قامت بتفكيك عبوة ناسفة قرب مطار كولومبو الدولي، في مؤشر واضح على استمرار التهديدات الأمنية، عقب سلسلة التفجيرات الإرهابية التي استهدفت كنائيس وفنادق فاخرة في العاصمة كولومبو، أمس الأحد، وأسفرت عن مئات القتلى والجرحى.

وأكد متحدث باسم القوات الجوية في سريلانكا، إنه تم العثور على عبوة يدوية ناسفة بالقرب من مطار دولي على بعد 30 كيلومتراً من كولومبو، وتم نزع فتيلها.

وقال المتحدث إن المتفجرات عثر عليها داخل أنبوب بلاستيكي على طريق يبعد حوالي كيلومترين عن مطار باندارانايكي الدولي، مضيفاً أنه تم نقلها بعد ذلك إلى مكان آخر وتم نزع فتيلها.

وقُتل أكثر من 200 شخص وأصيب ما لا يقل عن 450 آخرين في تفجيرات استهدفت كنائس وفنادق فاخرة في سريلانكا في عيد القيامة في أول هجوم كبير تشهده الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي منذ انتهاء الحرب الأهلية قبل عشرة أعوام.

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