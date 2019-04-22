مصادر الخارجية للشرق الأوسط: لبنان لن يشارك في الجولة المقبلة من آستانة

اشارت مصادر وزارة الخارجية ال​لبنان​ية لصحيفة "الشرق الأوسط" إلى ان "لبنان لن يشارك في الجولة المقبلة من آستانة، وهو قد يكون حاضراً في الجولة التي ستلي، في حال تم توجيه دعوة رسمية إليه من قبل المؤتمرين، لأن هذا القرار يُتخذ على مستوى المؤتمر ككل".

ولفتت المصادر إلى أن "مستوى التمثيل يتحدد بعد توجيه الدعوة وبعد التدقيق بمستوى مشاركة باقي الدول، فإذا كانت المشاركة تتم على مستوى وزراء الخارجية، فلا شك أن الوزير ​جبران باسيل​ سيحضر شخصياً".