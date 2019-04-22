شرطة سريلانكا: ارتفاع عدد ضحايا التفجيرات إلى 290 قتيلا و500 جريح

أكد متحدث باسم الشرطة السريلانكية، الإثنين، ارتفاع أعداد ضحايا سلسلة التفجيرات التي ضربت الكنائس والفنادق في البلاد إلى 290 قتيلا ونحو 500 جريح.

كانت سلسلة تفجيرات ضربت 4 كنائس و3 فنادق فاخرة بالعاصمة كولومبو في عيد القيامة، ما أسفر عن مقتل وإصابة المئات، في حدث لم تشهد البلاد مثيلا له منذ انتهاء الحرب الأهلية قبل 10 أعوام.



وأعلنت الحكومة فرض حظر تجوال مؤقت بأثر فوري، وحجب مواقع التواصل الاجتماعي الرئيسية وخدمات التراسل، على خلفية سلسلة الهجمات التي هزت البلاد.

