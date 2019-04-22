انت الان تتابع تفجيرات سريلانكا.. نتيجة متوقعة لتجاهل المصالحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

بدأت في السنوات الأخيرة موجات عنف من بعض البوذيين تجاه المسيحيين، حيث سجلت 86 حالة تمييز وعنف وتهديد ضد المسيحيين في العام الماضي، حسب مصادر محلية في سريلانكا.

هزت سلسلة من الهجمات الإرهابية المتزامنة في أكثر من منطقة في سريلانكا العالم كله، الانفجارات التي استهدفت عدداً من الكنائس والفنادق صبيحة يوم عيد الفصح، اليوم الأحد، أسفرت عن سقوط ما يقرب من مئتي قتيل وأكثر من 350 مصاباً، وما زال العدد الإجمالي غير معلوم. وفي تحليل ملابسات الحدث، ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية في تقرير نشرته اليوم، أن فشل سريلانكا في التعامل مع ماضيها العنيف من الممكن أن يفسر جزئياً هجمات الأحد الدامي، حيث لا يزال عند البعض الكثير من المرارة والمظالم، بينما تبقى الحرب تجارة لا تنتهي لدى البعض الآخر.

في عام 2009 أعلنت الحكومة السريلانكية انتهاء الحرب الأهلية وإسدال الستار على نزاع عنيف امتد لثلاثة عقود بينها وبين المتمردين المعروفين باسم حركة نمور التاميل الذين يطالبون بدولة مستقلة في شمال وشرق الجزيرة السريلانكية، وخلفت الحرب ما يقدر بـ100 ألف قتيل، فضلا عن الدمار الهائل والمصاعب الاقتصادية الجمة

في عام 2009 أعلنت الحكومة السريلانكية انتهاء الحرب الأهلية وإسدال الستار على نزاع عنيف امتد لثلاثة عقود بينها وبين المتمردين المعروفين باسم حركة نمور التاميل الذين يطالبون بدولة مستقلة في شمال وشرق الجزيرة السريلانكية، وخلفت الحرب ما يقدر بـ100 ألف قتيل، فضلا عن الدمار الهائل والمصاعب الاقتصادية الجمة لسكان البلاد. وذكر تقرير صادر عن الأمم المتحدة العام الماضي أن التقدم باتجاه تحقيق التزامات العدالة الانتقالية التي تعهدت بها حكومة الوحدة الوطنية بعد عام 2015 قد توقف تقريبا. وأوضح التقرير كذلك أن قوات الأمن لا تزال تستخدم العنف الوحشي بما فيه أساليب التعذيب، وأن عدداً لا يحصى من الأفراد قد عانوا من انتهاكات قضائية ناجمة عن تطبيق قانون مكافحة الإرهاب، وبينما تقول الحكومة إنها لا تغض الطرف عن قضايا التعذيب وتلتزم بدعم حقوق الانسان، إلا أن التقرير الأممي يقول إن المصالحة لا تزال بعيدة المنال. وأوردت الجارديان تعليقا لمقرر الأمم المتحدة المختص بمكافحة الإرهاب قال فيه "إن مجتمع التاميل يتعرض للوصم ويشعر بأنه محروم من حقوقه، بينما تتراجع كذلك ثقة مجتمعات الأقليات المختلفة في قدرة الحكومة التعامل مع جميع القوميات الموجودة في البلاد على حد سواء". Advertisements أول فيديو لحظة وقوع انفجارات سريلانكا



وتعد البوذية هي ديانة غالبية السكان في سريلانكا، حيث يشكلون حوالي 70% من السكان، ويشكل الهندوس نسبة 12%، ثم المسلمون ونسبتهم 10%، بينما يشكل المسيحيون نحو 6% بحسب الجارديان، وليس للبلاد تاريخ ممتد من اضطهاد الأقلية المسيحية، لكن علاقة البوذيين بكل من الهندوس والمسلمين لم تكن دائما على ما يرام. ورغم ذلك، فقد بدأت في السنوات الأخيرة موجات عنف من بعض البوذيين تجاه المسيحيين، حيث أفاد التحالف الوطني المسيحي الإنجيلي في سريلانكا الذي ينضوي تحته أكثر من 200 كنيسة، أنه سجل 86 حالة تمييز وعنف وتهديد ضد المسيحيين في العام الماضي، وذلك حسب الجارديان، التي قالت كذلك إنه رصد 26 حالة في هذا العام حتى الآن، وتضمنت واحدة منها محاولة من رهبان بوذيين لتعطيل إقامة قداس كنسي. الشرطة حذرت قبلها.. ماذا حدث في تفجيرات سريلانكا؟

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في تقريرها الصادر بشأن حقوق الإنسان في سريلانكا عن العام 2018، أن بعض القادة المسيحيين اشتكوا تعرضهم لضغوط من قبل السلطات الحكومية تهدف إلى إنهاء أو على الأقل تقليل إقامة القداسات الكنسية، التي ينظر إليها باعتبارها تجمعات غير قانونية.

وطبقا لمنظمة "الأبواب المفتوحة" المسيحية الخيرية، فإن سريلانكا تأتي في المركز 46 في ترتيب أكثر 50 دولة يواجه فيها المسيحيون أشد حالات الاضطهاد قسوة. وذكرت الصحيفة البريطانية كذلك تسجيل عددٍا متزايدا من الهجمات ضد مسيحيين في دول مختلفة مجاورة لسريلانكا، بما فيها باكستان وميانمار، والهند التي أضافت الصحيفة أن بها ولاية ذات صلات وثيقة بشمال سريلانكا وهي "تاميل نادو" الواقعة جنوبي البلاد. هذا وقد ربطت "الأبواب المفتوحة" بين صعود الحزب القومي الهندوسي بهارتيا جاناتا في الهند، وبين انعدام الأمن، وأضافت المنظمة :" الحزب يقول إن الهندوسية هي جزء من الهوية الهندية، بينما يغض الطرف كثيرا عن الهجمات على باقي الأديان".

وقد أدان رئيس وزراء الهند وزعيم حزب بهاراتيا جاناتا ناريندرا مودي الهجمات وأعرب عن تضامنه مع الشعب السيرلانكي قائلا "لا يوجد مكان لمثل هذه الهمجية في منطقتنا".

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