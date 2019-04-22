عاجل.. الشرطة السريلانكية تفكيك عبوة ناسفة قرب مطار كولومبو

ذكرت فضائية العربية الحدث، أن الشرطة السريلانكية قامت بتفكيك عبوة ناسفة قرب مطار كولومبو.

ولقى 207 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب 450 في سلسلة تفجيرات استهدفت كنائس وفنادق في سريلانكا، بحسب الشرطة ومصادر طبية.

وأُفيد بوقوع ثمانية انفجارات على الأقل، استهدفت 3 كنائس في كوتشيكادي في كولومبو ومدينتي نغومبو وباتيكالوا أثناء إقامتها المراسم الدينية للاحتفال بعيد الفصح.

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واستهدفت الانفجارات أيضا أربعة فنادق في العاصمة السريلانكية كولومبو هي "ذي شانغرا لا وكينغزبيري و سينامون وفندقا رابعاً أخر".

وتحدثت تقارير عن انفجارين جديدين في كولومبو، وقع أحدهما في حي ديماتوغيدا والآخر في حي دهيوالا، ولم يعرف حجم الانفجارين بعد، بيد أن وكالة فرانس برس تحدثت عن مقتل شخصين في انفجار دهيوالا.

وقد فرضت الحكومة السريلانكية حظر تجوال في أعقاب تفجيرات الأحد يسري مفعوله من الساعة 6 مساء حتى 6 صباحا بالتوقيت المحلي.