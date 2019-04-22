شكرا لقرائتكم خبر عن حزب حماة الوطن: وعى المصريين دفعهم للمشاركة بقوة فى الاستفتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء محمد الغباشى مساعد رئيس حزب حماة الوطن، إن وعى الشعب المصرى وإدراكهم بالوقع دفعهم للمشاركة بقوة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وأضاف "الغباشى"، أن ما يتم فى التعديلات الدستورية هو لتلبية مطالب الأمن القومى المصرى، مشيرا إلى أن شوارع مصر تشهد حراكاً سياسياً واسعاً وعرساً ديمقراطياً ابتهاجاً بالاستفتاء علي التعديلات الدستورية التي تضع مصر علي طريق المستقبل المشرق لتصبح ضمن مصاف أقوي الكيانات الاقتصادية في العالم بحلول عام 2030 .

وتابع: المشاركة فى الاستفتاء كحق دستورى مهم و مشاهد المصريين أمام اللجان دليل شافى وكافٍ لمن يريد التشكيك فى عزيمة الشعب المصرى وإصراره على مواصلة الكفاح والتنمية وبناء مستقبل قوى للبلاد واكبر دليل لوعى وإدراك جموع الشعب بأهمية وحتمية اجراء التعديلات مما يدفع الجميع للمشاركة الفعالة.