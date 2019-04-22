كيف تعاطف العالم مع ضحايا الإرهاب في سريلانكا؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة الإثنين 2019.4.22 03:32 صباحا بتوقيت أبوظبي 55 مشاهدة

0 تعليق العين الإخبارية " frameborder="0"> " frameborder="0"> دول العالم والمنظمات الدينية والحقوقية أدانت بأشد العبارات، التفجيرات الإرهابية التي أودت بحياة عشرات الأبرياء في سريلانكا.

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