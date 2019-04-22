المملكة: تضافر الجهود الدولية يقضي على الإرهاب

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية

عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها لسلسلة التفجيرات الإرهابية التي وقعت في جمهورية سريلانكا الديموقراطية الاشتراكية، وأسفرت عن مقتل وإصابة عشرات الأبرياء. وشدد المصدر في تصريح أمس، على ضرورة تضافر الجهود الدولية للقضاء على الإرهاب الذي يهدد الأمن والاستقرار في كل أنحاء العالم دون استثناء. وقدم العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب سريلانكا الصديق، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

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