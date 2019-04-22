شكرا لقرائتكم خبر عن عيد القيامة .. «حمام دم» في سريلانكا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ.ف.ب، رويترز (كولمبو، عواصم)

قُتل 207 أشخاص وأصيب ما لا يقل عن 450 آخرين في تفجيرات استهدفت كنائس وفنادق فاخرة في سريلانكا في عيد القيامة أمس (الأحد)، في أول هجوم كبير تشهده الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي منذ انتهاء الحرب الأهلية قبل عشرة أعوام. وبعد ساعات من الهجمات التي قال مسؤولون إن بعضها نفذه انتحاريون داهمت قوات الأمن أحد المنازل في العاصمة السريلانكية واعتقلت 7 أشخاص في حين سقط ثلاثة من أفرادها قتلى. وأعلنت الحكومة حظر التجول في العاصمة وحجبت شبكات التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل بما في ذلك فيسبوك وواتساب.

واستهدفت التفجيرات 3 كنائس في مناطق متفرقة بالبلاد و4 فنادق في كولومبو. وقال مسؤولون وتقارير لوسائل الإعلام إن 27 قتيلا على الأقل من الأجانب بينهم أشخاص من تركيا والصين والهند وهولندا.

وفيما لم تتبن أية جهة التفجيرات الإرهابية، عقد رئيس الوزراء رانيل ويكرمسينغ، اجتماعا لمجلس الأمن الوطني. ودعا المواطنين في سريلانكا إلى البقاء موحدين وأقوياء خلال هذه المحنة المأساوية». وأضاف أن الحكومة تتخذ خطوات فورية لاحتواء الموقف». وقال الرئيس مايثريبالا سيريسينا إنه أمر قوة المهام الخاصة بالشرطة والجيش بالتحقيق لمعرفة المسؤولين عن الهجمات ومخططاتهم. وذكر متحدث عسكري أن الجيش انتشر وإن الإجراءات الأمنية جرى تعزيزها في مطار كولومبو الدولي. وأعلن وزير التعليم أكيلا فيراج كارياواسام أن جميع المدارس ستغلق يومي الإثنين والثلاثاء.

واستنكرت دول العالم ومنظماته العالمية والإقليمية الاعتداءات الإرهابية التي ضربت سريلانكا أمس. وندد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالتفجيرات المروعة. وكتب على تويتر «تعازينا القلبية الحارة من شعب الولايات المتحدة لشعب سريلانكا للهجمات الإرهابية على الكنائس والفنادق. نحن على استعداد للمساعدة». وقالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل: إن «الكراهية الدينية والتعصب اللذين ظهرا بطريقة فظيعة اليوم (أمس) يجب ألا ينتصرا». وأعربت عن أسفها لأن «الناس الذين تجمعوا للاحتفال بعيد الفصح كانوا مستهدفين عمداً»، وذلك في برقية تعزية نشرها متحدث باسمها على تويتر.بدوره، دان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشدة الأعمال الشنيعة والهجمات الإرهابية في سريلانكا. وكتب على موقع تويتر «حزن عميق بعد الهجمات الإرهابية على الكنائس والفنادق في سريلانكا، ندين بشدة هذه الأعمال الشنيعة تضامننا مع الشعب السريلانكي وأفكارنا مع جميع أقارب الضحايا في يوم عيد الفصح». فيما عبر بابا الفاتيكان البابا فرنسيس عن حزنه بعد الاعتداءات، مؤكدا أنه «قريب من كل ضحايا هذا العنف الوحشي».