شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يدين الهجمات الإرهابية بسيريلانكا ويتقدم بالعزاء لأسر الضحايا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أدان مجلس النواب بأشد العبارات الهجمات الإرهابية البربرية التى وقعت اليوم الأحد 21 إبريل الجارى، واستهدفت عددا من الكنائس والفنادق بالعاصمة السيريلانكية كولومبو، والتى أسفرت عن استشهاد وإصابة المئات من الأبرياء العزل.

وأكد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، في بيان للمجلس، أن مثل هذه الجرائم الآثمة التى ارتكبتها تلك العصبة المارقة من جماعات الفكر الظلامى المتطرف والتي انتهكت قدسية وحرمة دور العبادة وروعت الأبرياء العزل بالتزامن مع إقامة قداس عيد الفصح واحتفال مسيحيي العالم بالأعياد والمناسبات الدينية إنما تتنافي مع كافة الشرائع السماوية والقيم الاخلاقية الإنسانية، وتعكس بجلاء همجية ودموية مرتكبيها وخطورة استشراء خطاب الكراهية والفكر المتطرف.

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وشدد على تضامن مصر الكامل مع سيريلانكا حكومة وشعبا فى مواجهة التطرف والإرهاب ووقوفها الكامل إلى جانبها فى كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها، مؤكدا مجددا على ضرورة تضافر كافة الجهود الدولية لمكافحة الاٍرهاب والقضاء علي الفكر الظلامى المتطرف بكافة أشكاله.

وأعرب عن خالص تعازيه ومواساته لرئيس البرلمان السيريلانكي وذوي الضحايا الأبرياء في مصابهم الاليم متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.