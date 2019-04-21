دراسة تكشف عن ملايين يستخدمون الأرقام 123456 كشفرة دخول لحساباتهم الإلكترونية

اسماء السيد - Getty Images يُعد استخدام شفرات دخول يسهل تخمينها هو العامل الرئيسي وراء اختراقات الحسابات الإلكترونية

كشفت دراسة حديثة عن أن عشرات الملايين يستخدمون شفرات دخول (كلمات سر) يسهل اكتشافها للدخول إلى حساباتهم الإلكترونية الحساسة.

وتوصل التحليل الذي أجراه المركز الوطني للأمن الإلكتروني في بريطانيا، إلى أن كلمة المرور (123456) هي الأكثر استخداما في اختراق الكثير من الحسابات الإلكترونية.

وساعدت هذه الدراسة على اكتشاف الفجوات الموجودة في وعي الناس بالمخاطر الإلكترونية، التي قد تجعل الناس عرضة لخطر الاستغلال.

بيانات حساسة

في أول دراسة مسحية الكترونية، حلل المركز الوطني للأمن الإلكتروني في بريطانيا قواعد البيانات العامة للحسابات المخترقة لمعرفة الكلمات، والعبارات، والتسلسلات التي يستخدمها الناس في شفرات الدخول لحساباتهم الإلكترونية.

وكشف المسح عن أن الأرقام المتسلسلة (123456) ظهرت أكثر من 23 مليون مرة في شفرات دخول المواقع الالكترونية. وجاءت في المرتبة الثانية في الشيوع بعدها (123456789) وهي متوالية رقمية ليست صعبة على الاختراق ، وجاءت شفرات أمثال "qwerty" و " password" (1111111). من بين الخمس الأكثر شيوعا في الاستخدام.

وكان الاسم الأكثر استخداما في شفرات الدخول هو "آشلي"، ويليه "مايكل" و"دانيال"، و"جيسيكا"، و"شارلي".

وفيما يتعلق بأندية الدوري الإنجليزي التي يسهل تخمين استخدامها في شفرات دخول الحسابات الالكترونية، كشف المسح عن أن "ليفربول" كان الأكثر شيوعا ويليه تشيلسي في المركز الثاني.

وجاء فريق "Blink - 182" في مقدمة الفرق الموسيقية التي كان اسمها الأكثر استخداما في شفرات الدخول في بريطانيا.

وقال إيان ليفي، المدير الفني المركز الوطني للأمن الإلكتروني في بريطانيا: "الناس الذين يستخدمون كلمات أو أسماء مشهورة في صياغة كلمات المرور يجعلون أنفسهم عرضة لخطر الاختراق الإلكتروني."

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AFP كشفت الدراسة عن أن اسم نادي ليفربول هو الأكثر استخداما في صياغة كلمات المرور بين أندية الدوري الإنجليزي

وأضاف: "لا يمكن لأحد أن يحمي بيانات حساسة باستخدام شيء يمكن تخمينه بسهولة، مثل أسمائهم الأولى، أسماء الأندية المحلية لكرة القدم أو الفرق الموسيقية التي يحبونها".

"يصعب تخمينه"

وأجرى المركز البريطاني للأمن الإلكتروني استطلاع رأي بين عدد من مستخدمي الحسابات الإلكترونية تناول عادات تأمين حساباتهم ومخاوفهم حيال اختراق تلك الحسابات.

وكشف استطلاع الرأي عن أن 42 في المئة من المشاركين يتوقعون خسارة أموال نتيجة لعمليات احتيال إلكتروني بينما أبدى 15 في المئة فقط ثقتهم في أن لديهم القدرات الكافية لحماية أنفسهم على الإنترنت.

وأشارت النتائج أيضا إلى أن أقل من نصف المشاركين في المسح يستخدمون كلمات مرور منفصلة يصعب تخمينها لحماية حسابات البريد الإلكتروني الخاصة بهم.

وقال توري هانت، خبير الأمن الإلكتروني الذي يحتفظ بقاعدة بيانات تتضمن حسابات البريد الإلكتروني التي تعرضت للاختراق، إن اختيار كلمة مرور جيدة هو "الوسيلة الأهم والأكبر لتحكم" وسيطرة الناس على أمنهم الإلكتروني.

وأضاف: "لم نقدم عملا جيدا تماما في هذا الشأن سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات الذين طلبوا منا أن نسجل معهم".

وأضاف أن معرفة الناس بأكثر شفرات الدخول للحسابات الإلكترونية استخداما يسمح لهم باستخدام خيارات أفضل.

ونُشرت نتائج الدراسة المسحية قبيل مؤتمر المركز الوطني للأمن الإلكتروني في بريطانيا الذي ينعقد في الفترة من 24 إلى 25 من إبريل/ نيسان الجاري في غلاسكو.