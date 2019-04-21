مصادر الـ"MTV": الرئيس عون قد يكون مستاء من عدم عقد اللقاء المالي ببعبدا

علقت مصادر مطلعة عبر قناة الـ"MTV" على كلام رئيس الجمهورية ميشال عون من بكركي عندما قال أن لبنان يمر بأزمة تتم معالجتها وأن من ليس لديه الخبرة لإنهائها بسرعة فليتفضّل إلى بعبدا ونحن نقوم بإنهائها له، قائلة: "نستغرب تصعيد الرئيس عون اليوم وهم يحملون المسؤوليهم لغيرهم وهم من الطبقة السياسية".

ولفتت إلى أنه "داخل "التيار الوطني الحر" خلاف على رواتب الموظفين أو موضوع الجيش وهذه الاشكالات تساهم في العرقلة"، مشيرةً إلى ان "الرئيس عون قد يكون مستاء من عدم عقد اللقاء المالي في بعبدا".