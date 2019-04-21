دعا عضو كتلة "الجمهورية القوية" جان طالوزيان، في حديث تلفزيوني، إلى معالجة الهدر والفساد قبل البحث في تخفيض رواتب الموظفين في القطاع العام، مشدداً على ضرورة أن لا يكون الحل على حساب العسكريين، خصوصاً أن ما حصلوا عليه بعد إقرار سلسلة الرتب والرواتب كان أقل مما حصل عليه غيرهم.
وشدد طالوزيان على ضرورة إقرار الموازنة قبل أي أمر آخر، لأنه لا يمكن تخفيض العجز أو وقف الهدر قبل إقرار الموازنة.
ورداً على سؤال حول خطة الكهرباء، أعرب طالوزيان عن إعتقاده بأن خطة الكهرباء تسير في الطريق الصحيح، لا سيما بعد التوافق الذي حصل عليها بين جميع الأفرقاء.
كانت هذه تفاصيل خبر طالوزيان: لا يمكن تخفيض العجز أو وقف الهدر قبل إقرار الموازنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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