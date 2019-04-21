قرقاش عن مساعدات السودان: مبادرات السعودية والإمارات استقرار وأمان للعرب

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

قال وزير الدولة لشؤون الخارجية الإماراتية، أنور قرقاش، إن المبادرات السعودية الإماراتية المشتركة خيّرة في معناها وسامية في أهدافها وعميقة في تأثيرها.

وأضاف قرقاش، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على تويتر، أن العمل المشترك الذي تتصدره الرياض وأبوظبي هو لخير المواطن العربي في دعمه لاستقراره وأمانه، كما أنه محفّز حقيقي للعمل الجماعي الهادف والإيجابي.

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وكانت السعودية والإمارات أعلنتا، الأحد، تقديم دعم للسودان والشعب السوداني بقيمة ثلاثة مليارات دولار، منها “500 مليون دولار مقدمة من البلدين كوديعة في البنك المركزي السوداني”.

و”استشعارا منهما لواجبهما نحو الشعب السوداني الشقيق، ومن منطلق التعاون البنّاء، ودعما لجمهورية السودان”، كانت الخطوة السعودية والإماراتية لتؤكد دور البلدين الدائم في الوقوف إلى جانب الدول العربية.

إضافة إلى وديعة الـ500 مليون التي ترمي لتقوية المركز المالي للبنك المركزي وتخفيف الضغوط على الجنيه، سيتم صرف بقية المبلغ لتلبية الاحتياجات الملحة للسودانيين من غذاء ودواء ومشتقات نفطية.

وتؤكد هذه الحزمة أن الرياض وأبوظبي اللتين ترتبطان بعلاقات تاريخية واجتماعية وثقافية واستراتيجية مع الخرطوم، تضعان الجانب الإنساني على رأس أولويتهما وتحرصان على رفع معاناة الشعوب الشقيقة.