السعودية.. هيئة كبار العلماء تدين الهجوم الإرهابي في سيرلانكا

أدانت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، سلسلة التفجيرات الإرهابية التي وقعت في جمهورية سريلانكا الديموقراطية الاشتراكية ونتج عنها مقتل وإصابة عشرات الأبرياء.

ووفق وكالة "واس" السعودية الرسمية، أكدت الأمانة العامة في بيان صدر لها اليوم، أن علماء الإسلام قاطبة يحرمون ويجرمون هذه الحوادث الإرهابية التي تحصد أرواح الأبرياء في أماكن العبادة وفي الشوارع والطرقات والأبنية والساحات العامة.

ولفتت إلى أن الدين الإسلامي أعلى من شأن حرمة الدم الإنساني.

وأوجبت هيئة كبار العلماء مكافحة الإرهاب الذي لا دين له ولا لون ولا جنس.