هاتريك بنزيمة يقود ريال مدريد لتخطي بيلباو

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حقق فريق ريال مدريد الفوز على ضيفه أتلتيك بيلباو بثلاثة أهداف نظيفة، ضمن أحداث الجولة الـ33 من دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وأحرز ثلاثية ريال مدريد اللاعب كريم بنزيمة (هاتريك).

وبهذا الفوز رفع ريال مدريد رصيده من النقاط إلى 64 نقطة وهو يحتل المركز الثالث بترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد أتلتيك بيلباو عند 46 نقطة وهو يحتل المركز السابع.

مجريات المباراة:

بدأت المباراة برتم متوسط بين كلا الفريقين بدون أي خطورة تُذكر، قبل أن يُسدد مارسيلو لاعب ريال مدريد كرة قوية مرت أعلى مرمى الحارس هيريرين في الدقيقة 13.

ورغم سيطرة لاعبو ريال مدريد على الكرة في الربع ساعة الأولى، لم ينجحوا في التوغل لمنطقة جزاء الخصم وصناعة فرص للتسجيل، في ظل التمركز الدفاعي الجيد للضيوف.

وحاول أيضًا لاعبو أتلتيك بيلباو عبر الأطراف تمرير كرات عرضية في منطقة الجزاء، لكن دون أي استغلال من الخط الهجومي لتغيب الفاعلية على مرمى نافاس.

وجاءت أول فرصة على المرمى، من نصيب أتلتيك بيلباو حيث سدد راؤول جارسيا كرة بالرأس، لكن كيلور نافاس حارس مرمى ريال مدريد أمسك بها بسهولة في الدقيقة 41.

وانتهى الشوط الأول، بالتعادل السلبي، وبدون أي تسديدة لريال مدريد على مرمى بيلباو، حيث فشل الميرنغي الوصول إلى مرمى الضيوف والتسديد.

ومع بداية الشوط الثاني، وبدون أي مقدمات، سجل كريم بنزيمة الهدف الأول لريال مدريد من أول تسديدة في المباراة على المرمى، حيث استقبل كرة عرضية من أسينسيو، حولها بالرأس في أقصى يسار مرمى الحارس هيريرين، في الدقيقة 47.

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واستمرت محاولات الميرنغي لمُضاعفة النتيجة بتسديدتين من توني كروس ومارسيلو، لكنها مرت بجانب وأعلى مرمى بيلباو، على الترتيب.

وكاد بنزيمة أن يُسجل الهدف الثاني لريال مدريد، في الدقيقة 56، حيث استقبل تمريرة من لوكاس فاسكيز في منطقة الجزاء، وسدد بقوة لكن الكرة مرت بجانب القائم الأيمن لأتلتيك بيلباو.

وقرر زيدان إجراء تغييرين دفعة واحدة حيث أشرك غاريث بيل وإيسكو بدلا من لوكاس فاسكيز وتوني كروس على الترتيب، من أجل تنشيط الهجوم عبر بيل، وصناعة الفرص عبر إيسكو وهو ما افتقره الملكي.

وبدا التماسك بشكل أفضل على دفاع ريال مدريد، حيث أفسدوا عدة محاولات خطرة لأتلتيك بيلباو في منطقة الجزاء، وظهر الثنائي فاييخو وفاران بشكل مميز.

وضاعف كريم بنزيمة النتيجة لريال مدريد، وكالعادة بالرأس، بعدما استقبل كرة عرضية من زميله غاريث بيل من ركلة ركنية، سجلها أقصى يمين الحارس هيريرين في الدقيقة 76.

وأخيرًا دفع زيدان بإبراهيم دياز بدلا من ماركو أسينسيو لتنشيط الجبهة اليسرى لهجوم الميرنغي، ومن أول لمسة له كاد أن يُسجل الهدف الثالث بعد مراوغة مميزة لدفاع بيلباو.

وقام جاريتانو بتغييرين لبيلباو، حيث أشرك أدوريز ولوبيز بدلا من جارسيا وكوردوبا، وحول طريقة اللعب إلى (4-4-2) في محاولة لتقليص الفارق.

وتألق كيلور نافاس حارس مرمى ريال مدريد، في التصدي لكرة رأسية قوية من ويليامز مهاجم بيلباو في الدقيقة 87.

وسجل بنزيمة الهدف الثالث في الدقيقة 91، حيث استغل تقدم هيريرين حارس بيلباو بخطأ فادح، وسدد كرة من خارج منطقة الجزاء في الشباك، ليمنح الميرنغي النقاط الثلاث.