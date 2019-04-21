سريلانكا: توقيف 8 أشخاص على صلة بالهجمات الإرهابية

قال رئيس وزراء سريلانكا رانيل ويكريميسينجي إن السلطات في البلاد أوقفت 8 أشخاص على صلة بسلسلة التفجيرات الإرهابية التي استهدف كنائس وفنادق في الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي.

وقال رئيس الوزراء السريلانكي في كلمة عبر التلفزيون: "حتى الآن، الأسماء التي لدينا محلية"، لكن المحققين يسعون إلى معرفة ما إذا كانت لديهم "علاقات مع الخارج"، دون أن يكشف عن تفاصيل إضافية.





ووقعت تفجيرات في 4 كنائس و3 فنادق فاخرة بالعاصمة كولومبو في عيد القيامة، ما أسفر عن مقتل نحو 190 شخصا وإصابة أكثر من 400، في حدث لم تشهد البلاد مثيلا له منذ انتهاء الحرب الأهلية قبل 10 أعوام.



Advertisements

وأعلنت الحكومة فرض حظر تجوال مؤقت بأثر فوري، وحجب مواقع التواصل الاجتماعي الرئيسية وخدمات التراسل؛ على خلفية سلسلة الهجمات التي هزت البلاد.

وشددت السلطات من إجراءاتها عقب 8 انفجارات ضربت عددا من الكنائس والفنادق الكبرى في العاصمة السريلانكية ومدن أخرى.

وندد رئيس الوزراء رانيل ويكريسيمينجي بما وصفه بـ"الهجمات الجبانة"، داعيا إلى عقد اجتماع لمجلس الأمن الوطني في بلاده، في وقت لاحق اليوم الأحد.



