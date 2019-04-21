الرئيس الفلسطيني يغادر القاهرة عقب لقاء السيسي

كتبت: رحاب نبيل



غادر مطار القاهرة الدولى، بعد عصر اليوم الأحد، الرئيس الفلسطينى محمود عباس، عقب زيارة لمصر، استغرقت يومين، التقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسى، كما شارك فى الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب .

وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن اللقاء تناول آخر مستجدات القضية الفلسطينية، حيث أكد الرئيس موقف مصر الداعم للقضية والمتمسك بالتوصل إلى حل عادل وشامل يؤدى إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وفق المرجعيات الدولية وعاصمتها القدس الشرقية.

وأعرب الرئيس الفلسطينى عن تقديره لتحركات مصر...