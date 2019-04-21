الخامنئي يعيّن قائداً جديداً للحرس الثوري



أصدر المرشد الإيراني علي الخامنئي، الأحد، أمراً بتعيين قائد جديد للحرس الثوري. الخليج 365/ بغدادأصدر المرشد الإيراني علي الخامنئي، الأحد، أمراً بتعيين قائد جديد للحرس الثوري. وقالت قناة "العالم" في خبر اطلعت عليه، الخليج 365، إن "الخامنئي قرر تعيين اللواء حسين سلامي قائداً عاماً لقوات حرس الثورة الاسلامية". وأضافت أن "منصب اللواء سلامي جاء بدلاً من اللواء محمد علي جعفري".





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