شكرا لقرائتكم خبر عن بدء الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (القاهرة) بدأت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم (الأحد)، أعمال الاجتماع الطارئ لمجلس وزراء الخارجية العرب برئاسة وزير الخارجية الصومالي أحمد عيسى عوض، بحضور رئيس دولة فلسطين محمود عباس، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، لبحث آخر مستجدات وتطورات الأوضاع المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وما يثار في وسائل الإعلام حول مايطلق عليه «صفقة القرن». بدأت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم (الأحد)، أعمال الاجتماع الطارئ لمجلس وزراء الخارجية العرب برئاسة وزير الخارجية الصومالي أحمد عيسى عوض، بحضور رئيس دولة فلسطين محمود عباس، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، لبحث آخر مستجدات وتطورات الأوضاع المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وما يثار في وسائل الإعلام حول مايطلق عليه «صفقة القرن». ورأس وفد المملكة في الاجتماع معالي وزير الدولة للشؤون الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان.



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