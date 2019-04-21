سريلانكا تعلن حظر التجول وحجب مواقع للتواصل الاجتماعي بعد التفجيرات

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كولومبو (رويترز) - قال وزير الدولة لشؤون الدفاع في سريلانكا روان ويجيوارديني يوم الأحد إن الحكومة أعلنت حظر التجول بأثر فوري بعد ثمانية تفجيرات راح ضحيتها قرابة 140 شخصا واستهدف معظمها كنائس وفنادق.
وأضاف للصحفيين في كولومبو "سيفرض حظر للتجول لحين استقرار الأمور".
وقال مسؤولون حكوميون أيضا إن السلطات قررت حجب شبكات التواصل الاجتماعي الرئيسية وتطبيقات التراسل بما في ذلك فيسبوك وواتساب لمنع انتشار الشائعات والمعلومات الكاذبة.
(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير علا شوقي)
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