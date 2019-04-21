اليوم.. اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب

وذلك لبحث آخر مستجدات وتطورات الأوضاع المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
يعقد مجلس جامعة الدول العربية اليوم الأحد، اجتماعًا طارئًا على مستوى وزراء الخارجية العرب برئاسة وزير خارجية الصومال أحمد عيسى عوض، بناءً على طلب من دولة فلسطين، وبحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط،
وقال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي إن الجانب الفلسطيني طلب عقد اجتماع طارئ لإطلاع مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء
وأضاف: أن ما نستشعره حول ما يثار ويطرح تجاه تلك الصفقة لن يكون مراعيًا للحق الفلسطيني، وأن الصورة "ليست مطمئنة"، وأن ما يطرح قد يكون فيه انحياز للمحتل على حساب الحقوق الفلسطينية، مؤكدًا أن هذا الأمر يصعب قبوله عربيًا.
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