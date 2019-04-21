ارتفاع ضحايا غرق قارب في الكونجو إلى 40 قتيلاً

قال وزير الداخلية المؤقت في الكونجو الديمقراطية لرويترز يوم السبت إن جثث 27 شخصا آخرين انتشلت بعد غرق قارب في بحيرة كيفو في شرق البلاد الأسبوع الماضي مما يرفع عدد قتلى الحادث إلى 40 شخصاً. وأضاف أن الجثث عثر عليها عبر الحدود على الشاطئ الشرقي للبحيرة في رواندا. وكان القارب يقل ما يقرب من مئتي شخص عندما انقلب فيما بقي أكثر من مئة في عداد المفقودين. اقرأ أيضاً... 150 مفقوداً جراء انقلاب عبارة في الكونجو الديموقراطية

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