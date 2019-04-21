أول فيديو لسلسة تفجيرات استهدفت الكنائس والفنادق بسيرلانكا

أفادت الشرطة بسيرلانكا، بأن 6 انفجارات استهدفت 3 فنادق فخمة وكنيسة في كولومبو وكنيستين أخريين قريبتين من العاصمة، إحداها إلى شمال كولومبو والثانية في شرق الجزيرة.

Advertisements

وفي حصيلة أولية، كان أعلن مدير مستشفى كولومبو الوطني، بحسب ما نقلت عنه "رويترز"، أعلن مقتل أكثر من 52 شخصاً وإصابة 280 في التفجيرات.

ونشرت قناة الغد، مقطع فيديو من داخل كنيسة "سان أنتوني" يظهر الهلع بين الحاضرين.