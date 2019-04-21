مدرب برشلونة: قدمنا مباراة مهمة ولم نحسم لقب الليغا بعد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أبدى مدرب برشلونة الإسباني، سعادته بفوز فريقه على ريال سوسييداد بنتيجة هدفين مقابل هدف للأخير، ضمن أحداث الجولة الـ33 من دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وذكر فالفيردي في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا": " بالتأكيد قدمنا مباراة مهمة، أتفهم الأشخاص الذين يقولون إننا حسمنا اللقب، لكننا لسنا كذلك".

وأضاف "يجب علينا الانتصار في المباراة التالية، وهذا لم ينته، ستظل الأمور صعبة دائمًا".

وتابع "الإرهاق؟ حينما نأتي من مباراة ضد مانشستر يونايتد، والتي تحتاج الكثير من الاهتمام، ثم يتوجب عليك استعادة النشاط مرة أخرى لمباراة مهمة، فهذا يُكلفنا الكثير".

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ونوه "لقد كانت مباراة غير مُريحة، والخصم لعب بشكل جيد، وجعل الأمور صعبة علينا، افتقرنا إلى الشرارة والانتعاش لنكون قادرين على الحسم، الهدف الأول منحنا الهدوء، لكن التعادل أعاد النشاط للخصم، ولحسن الحظ جاء هدف ألبا بعده".

وحول فيليب كوتينيو، أوضح "أعتقد أن هناك الكثير من القصص حوله، ولكن كل ما يحدث في النادي مهم للغاية، سواء الجمهور مع كوتينيو، أو اللاعب مع المشجعين".

واختتم "مواجهة ديبورتيفو ألافيس؟ علينا بالتأكيد الفوز باللقاء في فيتوريا".

وبهذا الانتصار يرفع برشلونة رصيده إلى 77 نقطة في صدارة ترتيب الليغا، بينما تجمد رصيد ريال سوسييداد عند 41 نقطة في المركز العاشر.